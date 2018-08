Politsei otsib Kohtla-Nõmmel kadunud 74-aastast Voldemari

Mees lahkus oma kodust Kohtla-Nõmmel laupäeval ega andnud lähedastele teada, kuhu ta suundumas on. Kuna Voldemar ei ole varem nii pikalt kodust eemal viibinud ja ta ei pruugi tervislikel põhjustel adekvaatselt ümbrust tajuda, pöördusid lähedased abi saamiseks politsei poole.

Voldemar ei võtnud lahkudes kaasa dokumente ja telefoni, mistõttu puudub alates reedest temaga igasugune kontakt ja niisamuti ei ole võimalik positsioneerimise kaudu tema asukohta tuvastada. Nii mehe sugulased kui ka politsei on suhelnud naabritega ja kontrollinud ümbruskonda, ent seni tulutult. Lisaks on politsei kontrollinud ka raviasutusi veendumaks, et mees õnnetusse pole sattunud.

Voldemar on ligikaudu 170 cm pikk, suurema kehaehitusega ja hallide juustega. Lahkudes oli tal peas musta värvi nokamüts ja seljas halli värvi jope, millel selja peal „Eesti Põlevkivi“ kiri. Jalas olid tal tumesinised spordipüksid, mille mõlemal säärel kaks valget triipu. Tervislikel põhjustel ei pruugi ta ümbrust adekvaatselt tajuda ning tema liikumine on raskendatud.

Politsei palub kõigil, kes on kirjeldusele vastavat meest pärast 24. augustit näinud või omavad informatsiooni tema asukoha kohta, selles viivitamatult teada anda telefonil 112, 337 2384 või e-posti teel taavi.unuks@politsei.ee.