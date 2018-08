Politsei otsib Kiviõli linnas kadunud 63-aastast Leonidi

Hetkel teadaolevalt lahkus Leonid oma kodust Kiviõlis 9. augustil kella 15 paiku teavitamata lähedasi, kuhu ta suundumas on. Lahkudes jättis ta koju nii oma dokumendid kui ka mobiiltelefoni ning seetõttu pole temaga võimalik ka telefonitsi kontakti saada.

Politsei on pärast kadumisteate saamist kontrollinud mehe aiamaad ja teist elukohta Püssis, ent paraku tulemusteta. Lisaks on politsei kontrollinud ka raviasutusi veendumaks, et mees õnnetusse pole sattunud. Samuti ei ole Leonid pärast 9. augustit ühendust võtnud oma sõpradega ja ka kohalike poodide müüjad pole meest pärast eelmainitud kuupäeva näinud.

Leonid on ligikaudu 173 cm pikk ja kõhna kehaehitusega. Lahkudes olid tal jalas musta värvi püksid ja seljas sinist värvi särk.

Politsei palub kõigil, kes on Leonidi pärast 9. augusti pärastlõunat näinud või omavad informatsiooni, mis võiks kaasa aidata tema leidmisele, sellest viivitamatult teada anda lühinumbril 112, 337 2384 või e-posti teel taavi.unuks@politsei.ee