Politsei otsib Jõgeval kodust lahkunud 11-aastast Arvit

Politsei käivitas otsingud selgitamaks eile päeval Jõgeva linnas kodust lahkunud 11-aastase Arvi asukohta.

Jõgeva politseijaoskonna politseimajor Üllar Sõmera ütles, et tegu pole esimese korraga, kus lähedased lapse leidmiseks politseilt abi paluvad. "Ette on tulnud sedagi, et poiss ei veeda ööd oma kodus, kuid politsei kaasabil on ta seni alati kiirelt üles leitud või ise tagasi koju jõudnud," rääkis Sõmera.

Ta lisas, et praegugi kontrollivad politseinikud kohti, kus Arvi võiks olla. "Teame, et poiss liigub pigem omapäi ja otsib ulualust kortermajade trepikodades, parkides või muudes sellistes kõrvalistes kohtades," kirjeldas Sõmera. "Kui märkate Jõgeva linnas või selle läheduses heledapäist poissi, kel on seljas särk, jalas lühikesed tumedad püksid ning plätud, palun andke sellest politseile teada," kutsus politseijuht linlasi appi.

Abistavat infot võtab vastu hädaabinumber 112.