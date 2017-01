Politsei otsib Jõgeva arestimajast koju minna lubanud 54-aastast Arnot

Politsei palub inimeste abi pühapäeva hommikul Jõgeva arestimajast lahkunud 54-aastase Arno asukoha tuvastamisel.

Möödunud laupäeva õhtul kella 19 ajal sai politsei väljakutse Põltsamaale Tuleviku tänavale, kus joobes 54-aastane mees oli muutunud agressiivseks ning lõhkus esemeid. Politsei toimetas mehe Jõgevale kainenema. Pühapäeva hommikul kella 7.20 paiku vabanes kaineks saanud mees Jõgeva arestimajast. Lahkudes selgitas mees arestimaja spetsialistile, et läheb kas bussiga või sõbra abil tagasi koju Põltsamaale, sinna mees aga tänini jõudnud ei ole.

Mees lahkus pühapäeva hommikul Jõgeva politseimajast kesklinna suunas. Turvakaamera salvestistest nähtub, et mees veetis Jõgeva linnas peale arestimajast vabanemist veel tunnikese, käis läbi ka bussijaamast, ent bussile ta ei läinud. Mehel oli kaasas mobiiltelefon ning kojusõiduks vajaminev kogus sularaha.

Meest on otsinud nii lähedased, sõbrad kui ka politseinikud, kes on üle kontrollinud Põltsamaal mehe kodukoha ümbruses võimalikud peatuskohad. Samuti on läbi käidud Jõgeva linnas bussipeatuse juurde ja kesklinna suunduvad teed, kauplused ja muud kohad, kuhu mees edasi liikuda võis. Praeguseks ei ole inimeste küsitlemine ja erinevate teekondade kontrollimine veel tulemuseni viinud, kuid politsei jätkavad mehe otsinguid.

Arno on umbes 190 cm pikk, turske kehaehitusega ning lühikeste hallide juustega. Seljas oli tal tumesinine pikk jope, jalas sinised traksipüksid ja peas pruun nahast müts. Haigete jalgadega mees liigub ringi vaevaliselt. Lähedaste sõnul on mees varasemaltki kodust pereliikmeid teavitamata lahkunud.

Kui keegi on kirjeldatud meest näinud või omab infot, kus ja kellega ta viibida võiks, palutakse sellest teada anda Põltsamaa piirkonnapolitseinikule telefonil 523 5097 või politseile telefoninumbril 112.