Politsei otsib Järvamaal kadunud 44-aastast Raivot

Mees lahkus kodust eile kella 20 ajal teadmata suunas ega ole sinna praeguseni naasnud. Telefoni tal kaasas ei ole.

Paide politseijaoskonna välijuht Raimond Innos selgitas, et politsei on koostöös lähedastega kogunud infot võimalike kohtade kohta, kuhu mees võis suunduda. „Oleme suhelnud mehe lähedaste, tuttavate ja töökaaslastega, kontrollinud ümberkaudset piirkonda ja erinevaid paiku, kuhu ta siiani kogutud info põhjal minna võis. Paraku ei ole meest seni leida õnnestunud,“ rääkis Innos.

„Palume kohalike elanike abi ja infot anda kõigil, kes on alates eilsest õhtust Türi kandis kirjeldusele vastavat meest liikvel näinud,“ lisas välijuht.

Raivo on umbes 180 cm pikk ja kõhnema kehaehitusega. Kodust lahkudes oli tal seljas pikem tumesinine jope, mille kapuuts on karvase äärega. Tavaliselt kannab mees kapuutsi peas. Jalas olid mehel musta värvi talvepüksid ja peas tume spordimüts. Mehe isikukirjeldus on edastatud politseipatrullidele, kes teda piirkonnast otsivad.

Politsei palub kõigil, kes on märganud kirjeldusele vastavat meest liikumas või omavad infot tema asukohast, sellest teada anda hädaabinumbril 112.