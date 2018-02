Politsei otsib Ida-Virumaal kodust ära jooksnud 15-aastast poissi

Politsei palub kaasabi selgitamaks 11. veebruaril oma kodust lahkunud 15-aastase Reinu asukohta, keda viimati nähti nädala alguses Tartus.

Poiss lahkus oma elukohast Tammiku külas Jõhvi vallas 11. veebruaril ning viimati nähti teda 14. veebruari varahommikul Tartus, kus politsei ta varjupaika toimetas.

Hommikul lahkus Rein varjupaigast ning tema praegune asukoht on teadmata. „Juhtumid, kus alaealine kodust teisi teavitamata lahkub, on viimasel ajal kahjuks sagenenud. Poisi otsimise ja abistamisega on seotud erialaspetsialistid, politsei ja sotsiaaltöötajad,“ kirjeldas Jõhvi piirkonnavanem Siim Linnard.

„Reinul on Tartus tuttavaid, kelle juures ta varemgi on viibinud. Liikuda võib ta Tartu kesklinnas ja viibida sealsetes kaubanduskeskustes. Politsei on suhelnud pere ja tuttavatega, kuid neil puudub teadmine, kus poiss asub. Tema mobiiltelefon on välja lülitatud, mistõttu puudub võimalus temaga kontakti saada ja ka asukohta positsioneerida,“ lisas Jõhvi piirkonnavanem.

Rein on 175 cm pikk ja tal on tumedad lühikesed juuksed. Kodust lahkudes oli tal seljas must kilejope, jalas tumedad teksapüksid ja musta värvi jalatsid.

Kõigil, kes on kirjeldusele vastavat poissi näinud või teavad, kus ta viibida võiks, palutakse helistada numbril lühinumbril 112, telefonil +372 5347 2549 või e-posti teel siim.linnard@politsei.ee