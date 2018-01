Politsei otsib Harjumaal Sakus kadunud 69-aastast Hiljat

Politsei palub inimeste abi selgitamaks välja 69-aastase Hilja asukoht. Naine lahkus eile õhtul oma Sakul asuvast kodust ja ei ole senini naasnud.

Täna öösel kella kolme paiku teavitas Hilja abikaasa Häirekeskust, et 69-aastane naine on lahkunud kodust ning tema asukoht on teadmata. Seni kogutud andmetel lahkus naine kodust ajavahemikul kell 19.00 kuni 00.00.

Politseinikud alustasid koheselt piirkonnas otsinguid, kuhu kaasati koerapatrull, Päästeamet ja naise sugulased. Hetkel toimuvate otsingute ajal vaadatakse läbi vallakaamerad ning abiks kaasatakse ka vabatahtlikke. Kahjuks on seni otsingud olnud tulemusteta.

Hilja on umbes 164 cm pikk, kõhna kehaehitusega ja õlgadeni tumedate juustega. Naisel võib seljas olla valge öösärk ja sinine kampsun ning jalas valged sussid. Samuti võib Hilja kanda prille.

Tal ei ole kaasas mobiiltelefoni ja dokumente.

Palume kõigil, kes märkavad kirjeldusele ja fotole vastavat naist, anda sellest teada hädaabinumbril 112.