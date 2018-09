Politsei otsib Harjumaal kadunud 87-aastast Illa-Koidulat

Murelikud lähedased andsid neljapäeval kella 20.30 ajal häirekeskusele teada, et Illa-Koidula on päeva jooksul kodust lahkunud, kuid ei ole sinna tagasi jõudnud. Telefoni naisel kaasas pole.

Politseinikud on õhtu jooksul kogunud infot naise võimaliku liikumissuuna kohta, kontrollinud ümberkaudset suvilate piirkonda ja Vääna-Jõesuu rannaala. „Teada on, et naisel on harjumus oma kodupiirkonnas jalutamas käia. Ümberkaudsed elanikud võiksid igaks juhuks üle kontrollida oma hoovid,“ rääkis Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Kaspar Mones. „Otsingumeeskonda kaasame lisaks politseinikele ka vabatahtlikud. Otsinguala kontrollis üle PPA kopter ja kasutame ka soojuskaameraga drooni,“ lisas Mones.

Illa-Koidula on umbes 155-160 cm pikk ja keskmise kehaehitusega. Naisel on seljas oranž jakk ja punane seelik, jalas rohelised dressipüksid ja mustad jalanõud. Suheldes on pigem tagasihoidlik, tal võib esineda probleeme mäluga.

Politsei palub kõigil, kes on naist näinud või omavad teavet tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada telefonil 523 0492 või hädaabinumbril 112.