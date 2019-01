Politsei otsib Harjumaal kadunud 84-aastast Jürit

PPA

24. jaanuari õhtul kell 20.30 sai politsei teate, et Harjumaal Lääne-Harju vallas Lemmaru külas on kodust lahkunud 84-aastane mees. Jüri lahkus eile kodust punast värvi Peugeot 206-ga, mille numbrimärk on 402MDX.