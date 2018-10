Politsei otsib Harjumaal kadunud 74-aastast Alekseid

74-aastane mees lahkus kodust õhtul kella 17-20 vahel teadmata suunas ja pole seni naasnud.

Politsei on suhelnud Aleksei lähedaste ja naabritega, kogunud infot tema võimaliku liikumissuuna kohta ja meest ümbruskonnast otsinud.

Otsingutesse on kaasatud politseinikud, koerapatrull ja lähiajal peaks kohale jõudma veel droonioperaator, kes kontrollib lähiümbrust drooniga.

Oma tervisliku seisundi tõttu ei pruugi mees orienteeruda ajas ja ruumis ning võib ilma kõrvalise abita hätta sattuda.

Aleksei on umbes 172 cm pikk ja tal on hallid juuksed. Seljas kandis ta halli jopet musta kapuutsiga, jalas tumesiniseid spordipükse. Eeldatavasti on tal ühes jalas musta värvi king ja teises sinine toasuss.

Politsei palub kõigil, kes on meest näinud või omavad abistavat infot, sellest teatada hädaabinumbril 112.