Politsei otsib Harjumaal kadunud 49-aastast Davidit

David on 170 cm pikk ja keskmise kehaehitusega. Tal on pruunid silmad. Eritunnusena on tal arm pea vasakul poolel. Mehel olid kadumise hetkel jalas plätud ja poolpikad tumedamad püksid, seljas valge ruuduline triiksärk. Mehel ei ole kaasas mobiiltelefoni.

Laupäeva õhtul nähti meest Harku vallas Vaila külas. Politseinikud suhtlesid mehega, ta oli adekvaatne ning soovis omal jalal koju minna. Patrullipolitseinikud viisid mehe seejärel Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna maanteele bussipeatusesse.

Ööl vastu esmaspäeva viibis mees Saue vallas Vatsla külas. Samuti nähti meest eile õhtul Laagri alevikus. Politseinikud on kontrollinud mehe kodukanti, samuti nimetatud piirkondi ning teisi vihjeid, mis on laekunud, kuid mehe asukoht on seni teadmata.

Mees peab regulaarselt tarvitama ravimeid, mida ta ei võtnud endaga kaasa. Samuti võib mehel olla kohati probleeme mäluga. Seetõttu palub politsei kõigil, kes meest näinud, helistada viivitamatult hädaabinumbril 112 või edastada vihjed e-posti aadressil irina.maloseva@politsei.ee.