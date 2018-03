Politsei otsib erikooli naasmata jätnud noorukit

Politsei palub inimeste abi, et leida 15-aastane Silver, kes ei naasnud eile Tapa erikooli.

Silver lahkus eile oma elukohast Tartus Nisu tänavalt ning suundus lähedalasuva Maxima kaupluse poole, kus pidi tegema mõned sisseostud ning siis pidanuks poiss suunduma Tapale viiva rongi peale ja sõitma erikooli. Kooli aga poiss ei naasnudki ning tänaseni on tema asukohta teadmata. Kuivõrd noormees ei võtnud enesega ühes oma mobiiltelefoni, puudub tema perel ja ka korrakaitsjatel võimalus noorukilt endalt uurida, kus ta on ja kas temaga on kõik korras. Seetõttu palusid noormehe vanemad noormehe asukohta tuvastama politsei.

„Et koolikohustust kandev noormees saaks kiirelt tagasi õppetööle suunatud, oleme jaganud tema foto patrullidele, kontrollinud üle mitmeid kohti, kus ta end varjata võiks ning palume muuhulgas ka avalikkuse kaasabi,“ kirjeldas Tartu noorsoopolitseinik Andra Pukk.

Silver on 170 cm pikk, kõhna kehaehitusega ning juuksed on tal külgedelt kiilaks aetud ja pealaelt pikemaks jäetud. Kodust lahkudes oli noorukil seljas musta värvi kapuutsiga kampsun ning jope. Jalas olid tal spordipüksid ja valged tossud.

„Kui keegi näeb fotol olevat 15-aastast Silver või teab, kus noormees öösiti peatub, siis andke sellest politsei infotelefonil 612 3000 kohe teada,“ lisas noorsoopolitseinik.