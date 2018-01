Politsei otsib elektroonilise järelevalve alt põgenenud 31-aastast Andreid

Politsei palub abi, et välja selgitada vägivallakuritegudes kahtlustatava 31-aastase Andrei asukoht.

Narva politseijaoskond palub inimeste kaasabi, et välja selgitada 31-aastase Andrei asukohta. Vägivallakuritegudes kahtlustatav Andrei on elektroonilise järelevalve all, ent ööl vastu tänast sai politsei teate, et mees lõikas jalavõru rihma läbi ning lahkus kodust.

Politsei palub kõigil, kes on Andreid näinud, või omavad informatsiooni, mis võiks kaasa aidata tema leidmisele, sellest teada anda lühinumbril 112 või ida.vihje@politsei.ee.