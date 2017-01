Politsei otsib eile Lasnamäel toimunud liiklusõnnetuse pealtnägijaid

Foto on illustratiivne

Politsei otsib eile Lasnamäel Mustakivi tee ja Tähesaju tänava ristmikul toimunud liiklusõnnetuse pealtnägijaid.

Eile kell 16.19 toimus Lasnamäel Mustakivi tee ja Tähesaju tänava ristmikul liiklusõnnetus, kus Volkswagen Golf põrkas seni tuvastamata halli värvi sõidukiga. Esialgsetel andmetel võis tegemist olla Mercedes-Benziga.

Esialgsetel andmetel põrkas mööda Mustakivi teed Peterburi tee suunas liikunud Volkswagen kokku halli värvi sõidukiga, mis sõitis piki Tähesaju tänavat ja keeras Mustakivi teele suunaga Peterburi tee poole. Tuvastamata sõiduk lahkus peatumata sündmuskohalt.

„Õnnetuspaigalt lahkumine on raske rikkumine. Selline käitumine on vastutustundetu nende suhtes, kellele kahju põhjustati,“ ütles Ida-Harju jaoskonna patrullitalituse juht Juhan Jevonen.

„Õnnetusejärgselt peab esmajärjekorras kontrollima, kas keegi vajab arstiabi ja vajadusel viivitamatult helistama abi saamiseks lühinumbril 112. Kui kannatanuid ei ole ja liiklusõnnetuses osalejad saavad ühtemoodi aru, kelle süül õnnetus juhtus, tuleb pöörduda liikluskindlustusse. Kui omal jõul ei suudeta selgeks teha, kes oli avarii põhjustaja, tuleb kutsuda appi politsei,“ rääkis Jevonen, kes lisas, et eilses õnnetuses õnneks inimesed kannatada ei saanud. „Liikluses tuleb talitada nagu elus tervikuna – teiste inimeste suhtes tuleks käituda nii, nagu me tahaks, et käitutakse meiega,“ ütles politseinik.

Politsei palub liiklusõnnetuste pealtnägijatel helistada numbrile 612 5630, infotelefonile 612 3000 või saata e-kiri aadressile pohja.lmt@politsei.ee.