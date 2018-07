Politsei otsib Antsla vallas kadunud meest

Politsei palub kaasabi selgitamaks 40-aastase Ilmari asukohta, kes sõidab tumerohelise Opel Corsaga, mille registreerimisnumber on 438 AYH.

Viimati said lähedased Ilmariga kontakti umbes nädal tagasi, 12. juulil. Siis läks mees Kobela alevikus asuvast elukohast autoga Otepääle tööle, ent sealt tagasi ei tulnud. Mehe kodukandis ega töökohal pole keegi viimase nädala jooksul Ilmarit näinud.

Välistatud ei ole, et Ilmar võis lahkuda omal soovil, ent kuna mehel on terviseprobleeme, võis ta kõrvalise abita ka hätta sattuda. Selgitamaks, kas mees vajab politsei abi, käivitati tema leidmiseks otsingud.

Politsei esmane siht on leida mehe auto, seejärel kitseneb loodetavasti ka juba otsinguala ning suureneb tõenäosus selgust saada, kus Ilmar on ja mis juhtus.

Ilmari mobiiltelefon on välja lülitatud, seda tõenäoliselt 12. juulist saati, mil ta oli ka telefonitsi kontaktis lähedastega. Mees on ka varem mõnel korral kodust lahkunud nii, et keegi temast midagi ei tea, ent siis on ta peagi leitud.

Kõigil, kes märkavad kirjeldatud Opelit või omavad infot Ilmari võimalikust asukohast, palutakse helistada telefonil 112.