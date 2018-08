Politsei otsib Aegviidu alevikus 49-aastast meest

PPA pressiesindaja Marie Aava sõnul leiti Dagnarile kuuluv tumesinist värvi universaalkerega sõiduauto Opel täna öösel Aegviidu alevikus Telliskivi tänaval metsaraja juurest, mistõttu alustas politsei seal maastikuotsinguid. Tavatus kohas seisvast autost andis häirekeskusesse teada tähelepanelik inimene. Sõiduk oli lukustamata ning sealt leiti Dagnarile kuuluvaid esemeid.

Dagnar on 185 cm pikk ja kõhnema kehaehitusega. Tal on lühemad kartulikoore värvi juuksed. Jalas võivad tal olla pikad tumerohelised püksid ja spordijalatsid, seljas hele nööpidega pluus. Mehel võib kaasas olla sülearvuti. Tema mobiiltelefon on väljalülitatud.

Lähedased on kontrollinud tema võimalikke viibimiskohti, samuti on info mehe kadumisest edastatud kõikidele politseipatrullidele. Täna hommikul alustasid politseinikud maastikuotsingutega auto leiukohas, Aegviidu alevikus metsas. Otsingutest võtavad osa ka vabatahtlikud.