Politsei otsib 62-aastast Maret

Rakvere politsei palub kaasabi selgitamaks välja 62-aastase Mare asukohta, kellega saadi viimati ühendust teisipäeval, 22. augustil, teatas Ida prefektuur.

Marega said töökaaslased viimati kontakti teisipäeval, 22. augustil, ent siis ei maininud naine kordagi, et kavatseb kodunt lahkuda. Lähedased käisid kontrollimas ka Mare elukohta Kundas, kuid seal teda ei ole. Samuti ei ole ta lahkudes kaasa võtnud ka dokumente ega mobiiltelefoni.

Teate Mare kadumisest sai politsei täna, 24. augustil. Suheldud on naise tuttavate ja naabritega, kuid kahjuks puudub neil info Mare võimaliku asukoha kohta. Kunda piirivalvurid on kontrollinud ka mereäärseid piirkondi ja metsatukkasid, mis naise lähedaste sõnul tema meelispaikadeks on. Hetkel on politseinikud ja abipolitseinikud Kunda ümbruses erinevaid kohti kontrollimas. Samuti on naise isikukirjeldus edastatud kõikidele patrullidele.

Mare on ligikaudu 170 cm pikk, tal on õlgadeni pruunid juuksed, milles on heledad salgud. Lahkudes võis tal seljas olla khaki värvi kilejope, jalas heledad teksased ning kuldsed tennised.

Politsei palub kõigil, kellel on informatsiooni naise võimaliku asukoha kohta, sellest viivitamatult teada anda politsei infotelefonil 612 3000 või lühinumbril 112.