Politsei otsib 48-aastast Alatskivil kaduma läinud meest

Otsinguid juhtiv politseinik Ville Ränik sõnas, et politsei ootab abilisi sel pühapäeval, 28. oktoobril kell 9.00 Alatskivi vallamaja juurde kontrollimaks veelkord üle Kalmeri võimalik marsruut Alatskivi poest tema koduni ning lähistele jäävad metsasihid ja hooned.

„Palume otsijatel selga panna ilmastikukindel riietus ja helkurvest, jalga maastikul liikumiseks sobivad jalanõud ning kaasa võtta joogivesi ja laetud mobiiltelefon,“ toonitas ta.

Ränik lisas, et nädalaid kestnud otsingud ei ole kahjuks seni tulemust andnud. „Politsei on Kalmeri kodukandis koos kohalikega läbi otsinud külavaheteed ja kraavid, käinud läbi talumajad, mahajäetud majad ja nende abihooned. Suhelnud külaelanike ja teistega ning jaganud kadunud mehe kohta infot, ent seni pole jätkuvalt uut edasiviivat infot,“ kirjeldas ta.

Teada on, et Kalmerit nähti viimati 7. oktoobril Alatskivi poe juures. Kuhu ta sealt edasi liikus, on paraku teadmata. Otsingud jätkuvad. Kel võimalik, ootab politsei teid pühapäeval maastikuotsingutele appi.