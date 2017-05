Politsei otsib 46-aastast Ivit

Politsei palub inimeste kaasabi selgitamaks täna öösel kodust lahkunud Ivi asukohta.

Politseile teadaolevalt lahkus naine Tartus Hurda tänaval asuvast korterist täna öösel kella 3.30 paiku teadmata suunas. Kuna naisel ei ole kaasas mobiiltelefoni, ei ole õnnestunud lähedastel temaga sellest ajast kontakti saada. Samuti puudub politseil seetõttu võimalus tema asukohta positsioneerida. Kadunud Ivi lähedastel puudub teadmine, mis suunas võis naine liikuda või kus ta võiks peatuda.

Lähedaste sõnul naine alkoholi ei tarvita ning sedasi midagi ütlemata ei ole ta varem kodust lahkunud.

Politsei on tänase päeva vältel kontrollinud nii meditsiiniasutusi kui ka teisi võimalikke kohti ja aadresse, kus naine viibida võiks. Samuti on suheldud tema sõprade ja tuttavatega, ent kahjuks ei ole kellelgi Ivi kohta informatsiooni. Naise isikukirjeldus on edastatud kõikidele politseipatrullidele, kes teda nii Tartu linnas kui ka selle ümbruses otsivad.

Hurda tänava korterist lahkudes oli naisel seljas must kilest tepitud mantel, jalas teksad ning kaasas tumeroheline pitsiga käekott.

Kõigil, kel on infot otsitava naise kohta, palutakse sest teada anda hädaabinumbril 112.