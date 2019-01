Politsei otsib 35-aastast Maryami

Lähedaste sõnul pidi naine koju naasma reedel, 25. jaanuaril, kuid ei ole seda tänaseni teinud. Alates reedest on välja lülitatud ka tema mobiiltelefon. Politsei andmetel ei viibi naine mõnes haiglas.

Maryam on 171 cm pikk ja keskmise kehaehitusega. Tal on pikad pruunid juuksed (soeng on sama, mis pildil kujutatud). Kodust lahkudes oli naisel seljas musta värvi pikk jope ning jalas mustad saapad. Peas kandis ta kootud valget tutiga mütsi ning käes musta käekotti.

Kõigil, kellel on infot kirjeldustele vastava naise kohta, palume sellest teada anda Häirekeskusele numbril 112 või Narva politseijaoskonna uurijale numbril 5196 7060.