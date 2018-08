Politsei otsib 2. augusti Lasnamäe tulistamise pealtnägijaid

„Täname kõiki, kes on seni jaganud meiega infot selle kohta, mida nad sündmuskoha läheduses nägid või enda kaamerale jäädvustasid. Küll aga on meil alust arvata, et tulistamisele eelnenud tülist võib olla veel videojäädvustusi, mis pole politseini jõudnud,“ ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Roger Kumm.

Kui te olete kuriteole eelnenud sündmusi salvestanud või teate kedagi, kel need jäädvustused on, palun võtke meiega ühendust numbril 5883 6465 või e-mailil pohja.isikuvihje@politsei.ee.