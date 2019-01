Politsei otsib 14-aastast Alinat, kes pole eilsest saadik koju naasnud

Viimati said lähedased Alinaga ühendust neljapäeva õhtul kella 20 paiku telefoni teel. Pärast seda on tema mobiiltelefon välja lülitatud ning seetõttu pole võimalik ka tema asukohta positsioneerida. Politseinikud on vestelnud neiu sugulaste ja sõpradega ning kontrollinud erinevaid aadresse, kus tüdruk võib viibida.

Alina on 160 cm pikk ja kõhna kehaehitusega. Tal on pruunid õlgadeni juuksed. Kodust lahkudes kandis ta hall jopet, mis on tal seljas ka juuresoleval pildil. Jalas olid Alinal mustad püksid ja tossud.

Kõigil, kellel on informatsiooni, mis võiks kaasa aidata Alina asukoha väljaselgitamisele, palutakse sellest teada anda noorsoopolitsei telefonil +372 5855 8390.