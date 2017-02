Politsei ootab infot õnnetuspaigalt lahkunud auto kohta

Foto on illustratiivne

Läinud nädala kolmapäeval, 1. veebruaril kella 18.30 paiku juhtus Tallinnas Haabersti ringristmiku lähedal asuval ülekäigurajal liiklusõnnetus, milles sai kannatada jalakäija.

Mustamäe poolt mööda Ehitajate teed liikunud helesinine universaalkerega sõiduauto sõitis otsa noorele naisele, kes liikus auto suhtes vasakult paremale. Esialgsetel andmetel võis olla tegemist Škodaga. Kokkupõrke tagajärjel kukkus jalakäija auto kapotile. Šokis olnud naine tõusis püsti, autojuht lahkus sündmuskohalt kontrollimata, kas jalakäija jäi terveks. Jalakäija kutsus mõni hetk hiljem abi saamiseks kiirabi.

„Liiklusõnnetuse sündmuskohalt lahkumine, eriti olukorras, kus inimene võis vajada arstiabi, on lubamatu ja vastutustundetu,“ ütles Lääne-Harju jaoskonna patrullitalituse juht Tarvo Ingerainen. „Kannatanu abita jätmine on tõsine rikkumine. Loodan, et õnnetuses osalenud juht leiab julguse iseseisvalt politsei poole pöörduda selgitamaks juhtunu asjaolusid.“

Juhtunu täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks palume pealtnägijate abi. Inimestel, kellel on selle sündmuse kohta infot, palume helistada numbril 612 3000 või kirjutada e-posti aadressile pohja.lmt@politsei.ee.