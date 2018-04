Politsei lõpetas Munalaiu tragöödia uurimise, kuna lisaks kolmele kaasreisijale hukkus ka süüdlane ise

Politsei lõpetas prokuratuuri loal kriminaalasja, mille raames uuriti 6. veebruaril Munalaiu sadama lähedal läbi merejää vajunud väikebussi juhtumit. Õnnetusest pääses 2 ja hukkus 4 sõidukis olnud inimest, viimaste seas väikebussi juhtinud noor mees.

"Juhtunu on äärmuslik näide sellest, kui ettearvamatu ja ohtlik on joobes inimene autoroolis. See oli õnnetus, mis poleks tohtinud juhtuda," ütles prokurör Merry Tiitus.

Traagilise õnnetuse põhjustas kriminaalses joobes autojuht, kes otsustas sõita merejääle ajal ja kohas, kus seda teha ei oleks tohtinud. Kriminaalasi lõpetatakse, kuna süüdlane hukkus õnnetuses.

Lääne prefekt Kaido Kõplas ütles, et kahjuks on juhtunu väga traagiline näide sellest, millised võivad olla tagajärjed, kui autorooli istub joobes inimene. "Joobes inimese teod on ettearvamatud ja selline inimene liikluses on ohtlik nii iseendale kui ka teistele," lisas Kõplas.

Sündmuste käik 6. veebruaril:

Kuueliikmeline seltskond veetis 6. veebruaril Pärnumaal asuvas eramus ühiselt alkoholi tarvitades aega. Kõik seltskonnas jõid ning olid teadlikud, et ka teised on alkoholi tarvitanud. Ühel hetkel otsustati minna Kihnu, rooli istus 28-aastane mees.

Sõiduvahendiks oli väikebuss või kaubik Opel Vivaro, millel salongis 3 istekohta. Lisaks juhile istusid salongis 47-aastane ja 54-aastane mees. Auto kaubaruum oli salongist klaasiga eraldatud ning kaubiku osas reisis veel 3 inimest: 41-aastane mees, 51-aastane naine ja 60-aastane mees.