Politsei lennusalk päästis sohu eksinud mehe

Tartumaal Ahunapalus sohu eksinud ja hädaabinumbril abi kutsunud mehe päästis politsei lennusalga meeskond.

Sündmused said alguse 6. oktoobri õhtul kella 19 ajal, kui häirekeskusesse helistanud 51-aastane liikumisraskusega mees tõdes, et on jõhvikaid korjates sohu eksinud ega oska omal jõul sealt tagasiteed leida.

„Mees oli sealkandis jõhvikaid käinud korjamas igal aastal ja nii mitmekümne aasta vältel. Ometi sattus ta olukorda, kus ei tundnud ümbruskonda enam ära ega teadnud, kuidas soost välja tulla,“ kirjeldas Lõuna prefektuuri operatiivjuht Indrek Koemets. Ta kiitis meest, kelle ettevalmistus marjule minekuks oli põhjalik. „Mehel oli kaasas söögipoolist, ravimid ning samuti tikud, millega vajadusel soojendav lõkkease üles teha. Mobiiltelefon omakorda andis võimaluse ootamatult hätta sattununa sellest politseile teada anda ning jääda lootma, et kui tema asukoht positsioneerimisega tuvastatakse, saabub peagi ka abi,“ kirjeldas Koemets. Politseile on teada, et mees plaanis soost väljatuleku päevavalgele ajale, ent hoolimata heast kavatsusest algas siis just tunde kestnud nõiaring õige sihi otsingutel, mis tipnes tõdemusega, et õiget teed omal jõul leida ei õnnestu.

Kuna maastik oli keeruline ja väljas pime, ei olnud otstarbekas politseiametnikke koos vabatahtlikega meest sohu otsima saata. „Kaasasime otsingutele lennusalga kopterimeeskonna, kes asus soist ala läbi kammima. Kella 23.30 ajal leidis kopterimeeskond abivajaja üles ja ta vintsiti kopteri pardale. Oli näha, et ta on läbimärg ja vigastanud oma puusa, kuid samaaegselt väga õnnelik, et eluga pääses,“ rääkis operatiivjuht.

„Raudreegel marjule ja seenele minnes on, et mobiiltelefon peab alati ja igaühel kaasas olema sõltumata, kui heaks orienteerujaks end peate. Ootamatusi võib ette tulle kõigil ning ohtu sattudes on elutähtis, et saate abi kutsuda. Kui inimene ise abi kutsuda ei saa, märkavad lähedased peagi teie puudumist ning mobiiltelefoni positsioneerimisel on võimalik jällegi kiirelt abi saata,“ ütles politseijuht.