Politsei leidis üles Raplamaal kaduma läinud mehe

Eile õhtul läks Rapla vallas kaduma Vigala jõele kummipaadiga sõitma läinud mees.

Hilisõhtul sai häirekeskus teate, et Rapla vallas Loe küla kandis läks kaduma 37-aastane mees, kes läks Vigala jõele kummipaadiga sõitma. Täna öösel otsisid politseinikud ja päästjad meest kopteri ja paadiga, jõeäärsetel aladel ATV ja maasturiga.

Kella kolme ajal öösel leidsid päästjad jõelt ankrus paadi, meest selle läheduses polnud. Võimalik, et leiti mehe jalajäljed, mis suundusid metsa Kabala suunas.

Täna jätkavad politseinikud mehe otsinguid, suheldes kohalike inimestega ning kontrollides ümberkaudseid alasid maastikusõidukitega ja drooniga.

Täna kella üheteistkümneks jõudis mees koju.

„Meil on hea meel, et see juhtum lahenes hästi. Kodust pikaks ajaks ära minnes tasub aga alati võtta endaga kaasa laetud mobiiltelefon. Ning kui on kahtlus, et lähedased võivad teie pika eemaloleku pärast muretsema hakata, tuleb leida võimalus endast teada anda. Siis ei pea ka kümned inimesed asjatult otsinguid läbi viima,“ rääkis Rapla politseijaoskonna välijuht Anti Šapkin.