Politsei leidis mitu päeva kadunud olnud 10-aastase tüdruku!

Politsei teatas täna hommikul, et leidis Tallinnas kesklinnast oma kodu lähedalt kaks ööpäeva kadunud olnud 10-aastase Laura.

Põhja prefektuur teatas sotsiaalmeedias, et tüdrukuga on kõik korras. "Suur aitäh kõikidele inimestele, kes aitasid nõu ja jõuga. Me saime väga palju infot, mis lõpuks aitas meil tüdrukuni jõuda. Tüdruk leiti kesklinnast ja temaga on kõik korras," seisis avalduses.

Häirekeskus sai 11. oktoobril kella 20.20 ajal kõne, et 10-aastane Laura Liis pole koju ema juurde naasnud. Info tüdruku kadumisest edastati kõikidele Põhja piirkonna politseipatrullidele. Öösel anti info edasi ka turvaettevõtetele ning ühistranspordiettevõtetele ning lasti otsiti Tondiraba jäähalli ja Hipodroomi piirkonnast. Politseinikud on suhelnud kooliga ning klassijuhatajaga. Korrakaitsjad on käinud läbi kaubanduskeskused, kauplused, tanklad, noortekeskused ja raamatukogud. PPA teavitas Soome ja Rootsi piirivalvet veendumaks, et tüdruk pole riigist lahkunud. Hetkel ei ole alust arvata, et ta seda teinud oleks.

Tänaseks on teada, et tüdruk oli kolmapäeval kella 10 paiku sadama D-terminalis ostu sooritanud. Ta liikus sama päeva hommikul kella 10.10 ajal Tallinnas D-terminalist Jõe tänava suunas. Mõned minutid hiljem oli ta Ahtri tänava Olerexis ning kell 10.40 ajal läks ta Viru keskuse bussiterminalist number 18 bussile.

Laura Liis võis olla kolmapäeva lõuna paiku Järve keskuses ja selle ümbruses. Eile kella 12 paiku nähti ühe vihje kohaselt Laura Liisi tundemärkidele vastavat tüdrukut Pääskülas Nõmme ujula läheduses ning Rõõmu tänava ja Vabaduse puiestee ristmikul asuva Rõõmu kebabi juures.

Loe veel

Eile õhtul kell 20.30 paiku alustati koos reservpäästerühma vabatahtlikega D-terminali ja linnahalli vahelistel tühermaadel maastikuotsinguga välistamaks, et Laura Liis pole selles piirkonnas abitus olukorras. Otsingutega liitusid ka tsiviilisikutest vabatahtlikud. Koos vabatahtlikega jätkati tüdruku otsimist varahommikuste tundideni Nõmme ja Mustamäe parkides, kuid kahjuks tulemusteta.

Kodust lahkudes oli Laura Liisal seljas tumesinine jope, sinised sukkpüksid, tumesinine kooliseelik ja seljas värviliste ruutudega suur koolikott. Tüdrukul oli mobiiltelefon kaasas, kuid see on kadumise hetkest välja lülitatud.

Põhja prefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonna juhi Veiko Randlaine sõnul jätkavad politseinikud info kogumist, millest võiks olla abi Laura Liisi käitumismustri välja selgitamisel ning seeläbi tema leidmisel. "Kontrollime kõiki meieni jõudvaid vihjeid, mida on inimestelt laekunud palju. Täname kõiki, kes on meile oma tähelepanekutest teada andnud. Kuniks tüdrukut ei ole leitud, jääb kehtima meie üleskutse andma igast infokillust hädaabinumbrile teada. Eriti ootame nende inimeste kõnesid, kes nägid tüdrukut bussis number 18 kolmapäeva ennelõunal liikumas Nõmme suunas," ütles Randlaine.