Politsei kurvast statistikast: pühade ajal vägivallatseti 150 kodus

Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Marko Ild tõi esile, et eelmistel aastatel sai politsei jõulupühade ajal rohkem lähisuhtevägivalla väljakutseid. Viimase nelja päeva jooksul on politseile selliseid teateid laekunud keskmiselt 37 korral päevas, mullu teatati kodusest vägivallast pühade ajal keskmiselt 48 korral päevas, tunamullu 56 korral päevas.

„Vaatamata langusele seisame me endiselt silmitsi faktiga, et viimase nelja vaba päeva jooksul vägivallatseti 150 kodus,“ sõnas Ild. „Me pole ka sinisilmsed arvamaks, et teame kõigist vägivallajuhtumitest. On väga oluline, et vägivalda märgataks, sellesse sekkutaks ning antaks alati ka politseile sellest teada,“ rääkis Ild.

Viimase nelja päeva jooksul on politsei alustanud 328 väärteomenetlust, suur osa neist on liiklusrikkumised. Nii tabasid politseinikud roolist 70 alkoholi ning kaks narkootikume tarvitanud juhti. Juhtus 15 rasket liiklusõnnetust, neist neli joobes juhi süül. Liikluses sai viga 26 inimest ning üks inimene hukkus.

„Raskemad õnnetused on juhtunud laupkokkupõrgetena, kus üks sõidukitest on eelnevalt kaotanud juhitavuse. Praegusel ajal, kui ilmaolud muutuvad iga tunniga, tasub roolis olla äärmiselt tähelepanelik – valida ohutu sõidukiirus ja suunata kogu oma tähelepanu üksnes juhtimisele,“ ütles Ild.

Politsei on pühade ajal väljas täiendatud jõududega, et rahustada liiklust ja tagada kõigi jaoks turvalised jõulupühad.