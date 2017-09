Politsei kontrollis jahimehe mõrvas kahtlustatavat iga tunni järel, kuid mees poos end siiski üles

Kambja vallas 26. septembril kadunuks jäänud ja eile õhtul surnuna leitud 44-aastase Nõo jahiseltsi juhatuse liikme tapmises kahtlustatav mees poos end täna varahommikul arestikambris üles. Arestimaja töötajad kontrollisid nõuetekohaselt meest ja mehe käitumises midagi kahtlast ei märganud.

Tartu politseijaoskonna juht Veiko Järva vastas Delfi küsimusele, kuidas sai võimalikuks, et tapmises kahtlustatav end üles poos, et arestimaja töötajatel on kohustus vähemalt iga tunni järel kontrollida kambreid ja neis viibivaid inimesi. "Praegu kogutud andmed kinnitavad, et seda nõuet järgiti. Visuaalsel vaatlusel ei täheldanud arestimaja töötaja regulaarselt tehtud kontrollide käigus kambris üksinda viibinud kinnipeetu käitumises ohule viitavaid ilminguid," selgitas Järva.

Ta lisas, et antud enesetapujuhtumi täpsemad üksikasjad selgitatakse edasises uurimises, samuti kas ja kuidas peaks politsei arestimajade tegevusi ümber korraldama, et viia enesetapu võimalused miinimumini.

Enesetapujuhtumi täpsemad üksikasjad selgitavad välja politsei sisekontrollibüroo ja riigiprokuratuur.

Politsei pidas eile kinni kaks meest, keda kahtlustatakse Kambja vallas 26. septembril kadunuks jäänud ja eile õhtul surnuna leitud 44-aastase mehe tapmises, teatas Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Täna varahommikul leidsid politseiametnikud ühe tapmises kahtlustatava mehe (34) arestimajast poonuna. Arestimaja valvavatel politseitöötajatel ja pärast juhtunu märkamist koheselt väljakutsutud meedikutel ei õnnestunud mehe elu päästa.