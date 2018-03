Politsei: kevad on veel kaugel, kuid autojuhtide jalg on raske. Need kiirused on hullumeelsed!

Avarii Foto: Taavi Sepp

Ida prefektuur tõdeb, et kuigi kevad pole veel käes, käituvad autojuhid teedel nagu sõgedad. Viimaste nädalate jooksul on politseinikud liiklusest kõrvaldanud isikud, kes on sõitnud näiteks 173 km tunnis ja 163 km tunnis.