Politsei katkestas eile õhtupoolikul kolleegi otsingud maastikult

Politsenikud katkestasid eile õhtupoolikul oma kolleegi, 44-aastase Mareki maastikuotsingud. Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmas Krulli sõnul on nad seni kontrollinud kõiki vihjeid ja ka turvakaamera salvestisi, ent tulutult.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmas Krull ütles Delfile, et viimase kolme päeva jooksul on politseinikud kontrollinud kõiki vihjeid, et oma kolleegi Marekit leida. "Vaatasime läbi turvakaamera salvestisi rongidelt ning linnaruumist, et kaardistada Mareki liikumist ja selgitada välja tema võimalik teekond," ütles Krull. Ta lisas, et politseinikud on suhelnud ka Mareki lähedaste, sõprade ja tuttavatega, et mõista, mis võis olla mehe kadumise taga.

"Meil ei ole enam täiendavat infot, mille pinnalt maastikuotsinguid jätkata ja sel põhjusel need eilsega katkestasime," selgitas Krull. Krulli sõnul sai poltisei üleeile vihje, et Nelijärve lähedal olevat keegi näinud Mareki sarnast meest ning läheduses oli püsti paigaldatud oranž telk. "Kontrollisime antud telgi asukohta, kuid telki enam seal ei olnud. Kui kellegi on lisainfot, kes võis telgiga Aegviidu kandis ööbida, palun andke sellest meile teada," lausus Krull.

Suurupis elavat Marekit ei ole esmaspäeva õhtust enam nähtud. Tema telefon on välja lülitatud. Eile teatas Mareki naine sellest ka politseile. Mareki auto on jätkuvalt kodumaja juures.