Politsei kasutas taserit päästmaks endalt elu võtta püüdnud meest

11. septembri südaöö paiku sai politsei väljakutse Valgamaa hooldekodu töötajalt, et alkoholi tarvitanud 30-aastane patsient vehib maja juures noaga ja on ennast sellega vigastanud. Patrulli saabudes püüti mehega läbi rääkida, kuid ebaadekvaatse jutuga mees vehkis terariistaga, nüsis sellega jätkuvalt oma käeveene ning ei allunud korduvatele korraldustele nuga maha panna. Vältimaks sündmuste eskaleerumist nii, et mees endale raskemalt või teistele ümberkaudsetele viga teeks, kasutas politsei mehe suhtes taserit.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk ütles, et politseile oli varasemast teada mehe taust, mis hõlmas erinevate kuritegude kõrval ka vägivallategusid. „Hiljuti politseivarustusse lisandunud taserid on tõhusad töövahendid, mis aitavad ajakriitilistes olukordades ohtliku inimese tegevuse kiirelt peatada. Lisaks ennetab taseri kasutamine raskemaid tagajärgi ning teatud olukordades, nagu ka antud juhul, oli taseri kasutamine end noaga vigastada püüdnud mehe jaoks elupäästev. Meedikud veendusid, et mees taastus elektrišokist mõne hetkega, ta viidi esialgu kainenema ning sealt edasi kinnisesse raviasutusse,“ kinnitas politsei operatiivjuht.