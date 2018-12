Politsei kasutas kütusevarga auto peatamiseks relva

Üleeile hilisõhtul kella 23 paiku sai politsei teate, et Põltsamaal tankis üks mees Läti registreerimisnumbriga Audisse kütust ning põgenes tanklast arvet tasumata Viljandi suunas. Sõiduki ja mehe kirjeldus anti patrullidele ning poole tunni möödudes märkaski Viljandi patrull Audit, mille juhile anti peatumismärguanne. Sõidukijuht eiras seda ning põgenes edasi Tallinna maantee suunas.

„Sõiduki sundpeatamiseks kasutas patrullpolitseinik teenistusrelva ja tegi lasud põgeneva Audi mõlemasse tagumisse rehvi. Sõiduk kaotas kiirust, kuni lõpuks jäi pidama ning politseinikud pidasid autojuhi kinni,“ kirjeldas Viljandi patrullitalituse juht Alar Sadam.

Sadam selgitas, et tulirelva kasutamist kaalutakse alati põhjalikult ning seda tehakse äärmuslikel juhtudel suurema ohu tõrjumiseks. „Enamasti kasutatakse sõidukite sundpeatamiseks „siili“, mis eeldab põgeneja tee blokeerimist eestpoolt. Kui ajakriitilisel hetkel selleks kohene võimalus puudub, võivad politseinikud sõiduki sundpeatamiseks kasutada ka tulirelva. Seda iseäranis juhtudel, kus suurel kiirusel põgenevast autost on oht teiste liiklejate elule ja tervisele,“ märkis Sadam.

Politseinikud selgitasid, et autot juhtis 39-aastane Eesti kodakondsusega juhtimisõiguseta mees, kel on varavastaste süütegude tõttu ka varasemaid kokkupuuteid politseiga. Naaberriigi politseilt saadud esialgsetel andmetel on kütusevargusel kasutatud sõiduk varastatud Lätist.

Täna toimunud kohtuistungil mõisteti mehele juhtimisõiguseta juhtimise ja politsei peatumismärguande eiramise eest 25 päeva aresti. Kütusevarguse osas menetlus jätkub.