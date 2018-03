Politsei käivitas Tartumaal laialdase otsingu kadunud vanaproua leidmiseks

Politsei käivitas Tartumaal Ülenurme alevikus laialdase otsingu kadunud proua leidmiseks, kuid paraku seni pole see tulemust andnud ning otsing jätkub, teatas politsei ööl vastu tänast.

Vanaproua läks oma kodust Ülenurme alevikus Kaasiku tänaval kaduma ilmselt ööl vastu eilset. Kõik tema isiklikud asjad, sealhulgas telefon, olid kodus.

„Sündmuskohal töötanud politseinikud kogusid lähedastelt, naabritelt, kohalikelt elanikelt ja teistelt infot, mille pinnalt selgitada, kuhu ja miks proua liikuda võis. Kogutud infole tuginedes määrati otsinguala, mille erinevaid lõike kontrollisid maastikul politseinikud koos vabatahtlikega ning politsei teenistuskoer. Proua kodukoha lähistele jäävad alad vaadati üle droonilennul ning sealt omakorda kuni 2,5 kilomeetri kaugusele kammis maastiku läbi lennusalga kopterimeeskond,“ kirjeldas Lõuna prefektuuri operatiivjuht Aleksander Naidis pingutusi kadunud proua asukoha tuvastamisel.

Paralleelselt otsingutega maastikul jätkati info kogumist ning laekuvate vihjete kontrollimist. „Ühe vihje kohaselt olla prouat 28. märtsi päeval nähtud Porijõe silla juures. Kopterimeeskond ning maastikul liikunud politseinikud ja vabatahtlikud uurisid sedagi piirkonda põhjalikult, kuid naist sealt ei leitud,“ nentis operatiivjuht.

Loe veel

Ta märkis, et otsingute vältel tulid mitmed möödujad uurima, kuidas nemad saaksid abiks olla. „Palumegi, et kõik kohalikud elanikud ja ettevõtjad vaataks üle oma turvakaamerate salvestused alates 28. märtsi õhtul kella kuuest. „Märgates umbes 165cm pikka prouat, kel on seljas hall mantel, peas halli-valgekirju barett ning jalas mustad madalad saapad, palume sest numbril 112 kohe teada anda,“ sõnas operatiivjuht.

Abiks oleks seegi, kui kõik Ülenurme elanikud ja ettevõtjad kontrolliks igaks juhuks üle neile kuuluva territooriumi, hooned ja kõrvalhooned selgitamaks, ega külma ilma kätte jäänud proua juhtumisi just sinna sooja pole tulnud otsima.