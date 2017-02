Politsei kahtlustab linnahalli territooriumil toimunud põlengus süütamist, ööklubi ruumidest leiti ka suur kogus narkootikume

Jaanuaris oli Tallinna linnahallis põleng, mis esialgsetel andmetel sai alguse elektrisüsteemirikkest, kuid mis praegustel andmetel arvatavasti hoopis süüdati. Tagatipuks leiti ööklubi ruumidest suur kogus narkootikume.

22. jaanuaril sai päästekeskus teate, et Tallinnas linnahalli territooriumil tegutsenud endise ööklubi ruumides on põleng. Esialgu kahtlustasid eksperdid, et tulekahju sai alguse elektrisüsteemirikkest, kuid see versioon ei ole kinnitust leidnud.

Politsei viis sündmuskohal läbi erinevaid menetlustoiminguid ning ekspertiise, mille tulemused ei ole veel lõplikult selgunud. Küll aga on nüüd alust arvata, et põlengu võis tingida kellegi tahtlik tegevus. Seetõttu on alustatud kriminaalmenetlust süütamise paragrahvi alusel.

Endise ööklubi ruumidest leidsid politseinikud menetlustoimingute käigus ka suures koguses narkootilist ainet. Seetõttu peeti nädal pärast põlengut kahtlustatavana narkokuriteos kinni klubi üks omanikest, 34-aastane naine, kes kuulati üle ja pärast menetlustoiminguid vabastati. Edasine uurimine selgitab naise võimaliku seose narkootilise aine käitlemisega.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo teenistuse vanema Juhan Ojasoo sõnul hetkel kedagi süütamises kahtlustatavana kinni peetud ei ole.

Loe veel

„Jätkub aktiivne töö põlengu tekkepõhjuse väljaselgitamiseks. Selleks viime läbi erinevaid menetlustoiminguid, kogume sündmuskohalt jälgi ning kontrollime meieni laekunud infokilde. Sellistes uurimistes võtavad menetlustoimingud ekspertiiside ning uurimise spetsiifikast tuleneva keerukuse tõttu tavapärasest enam aega, kuid vaja on järjekindlust ning kannatlikkust,“ sõnas Ojasoo.

Politsei palub kõigil, kel on infot juhtunu kohta, sellest teada anda infotelefonil 612 3000.