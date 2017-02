Politsei jätkab Tallinna hotellis meest tulistanud kurjategija otsinguid

Politsei otsib siiani isikut, kes tulistas eile päeval Tallinnas Rotermanni kvartalis asuvas Metropoli hotellis üht meest. Võimalik tulistaja on 50-ndates aastates mees.

"Hetkel meil kahjuks ei ole veel seda head uudist, et tulistaja on tabatud," ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre ERR-i raadiouudistele, vahendas ERR-i uudisteportaal.

Küll aga töötasime terve öö läbi ja viisime läbi erinevaid menetlustoiminguid, läbiotsimisi ja muid. Oleme teadlikud sellest, et kurjategijad teadlikult varjavad end. Täna alustame uute jõududega ja uue hooga nende otsimist. Üks on kindel, et avalikkusele ja teistele inimestele hetkel ohtu ei ole. Arvatavad kurjategijad peidavad end lihtsalt politsei eest," rääkis Tambre.

Prokuratuur on pidanud võimalikuks, et tulistamine on seotud omavahelise arveteklaarimisega.

Urmet Tambre neid ei kommenteerinud täna Eesti Päevales ilmunud väiteid, et tegu võib olla Gruusiast pärit kurjategijatega, kes nii nimetatud seaduslike varastena siin kanda üritavad kinnitada.