Politsei ja maanteeamet kutsuvad Taukari saate korrale: sari propageerib jätkuvalt ebaturvalist autojuhtimist ja liiklusreeglite eiramist

Möödunud nädalal esitas politsei- ja piirivalveamet (PPA) ning maanteeamet TV3-le ametliku pöördumises seoses saatesarja "Sõidud Taukariga" liikluseeskirjade eiramisega. Autoroolis lauldakse, žestikuleeritakse ja imiteeritakse pillimängu.

Maanteeamet ning PPA jälgivad jätkuvalt murega, kuidas meelelahutuslik saatesari "Sõidud Taukariga" propageerib ebaturvalist autojuhtimist ja liiklusreeglite eiramist, seades ohtu nii sõitjad kui kaasliiklejad. "Seda kahetsusväärsem on, et saate peategelased on ühed nimekaimad lauljad ja eeskujuks paljudele noortele, kelle seas on ka praegused ja tulevased autojuhid," märkisid ühises pöördumises Põhja prefekt Kristian Jaani ja Meelis Telliskivi, maanteeameti peadirektori asetäitja liiklusohutuse ja ühistranspordi alal.

Kuigi TV3 peadirektor Priit Leito taunis saatejuhi käitumist ning vabandas avalikult, ei ole pöördumise esitajate sõnul lubadus järgmistes osades liiklusele keskenduda tõeks saanud.

Kõrvaliste tegevuste tõttu juhtub Eestis iga päev keskmiselt 2,1 liiklusõnnetust. 33 protsenti juhtidest sattus 2016. aastal tähelepanu hajumise tõttu ohtlikesse olukordadesse - kaldus oma sõidurealt kõrvale; ei märganud foori või liiklusmärki; äkkpidurdas, et eessõitjale mitte sisse sõita; eksis teelt; ei märganud jalakäijat või jalgratturit.

Pilootosas sai näha, kuidas autoroolis emotsionaalselt lauldi, žestikuleeriti ja pillimängu imiteeriti. Samal ajal registreeriti vähemalt kaks liiklusõnnetust Eestis, mille põhjustasid kõrvalised tegevused autoroolis. Pilootosa eetripäeval viidi haiglasse vastassuunda kaldunud noor mees, kes sõidu ajal telefoniga tegeles. Järgmisel päeval sõitis teelt välja 14 lapsega koolibuss, sest juht püüdis õnnetuse hetkel maast üles tõsta mahakukkunud mänguasja.

Korrakaitsjad panevad kõigile liiklejatele südamele, et kõrvalised tegevused mõjutavad roolikeerajat nii käelisel, visuaalsel, auditiivsel kui ka tunnetuslikul tasandil. "Pillimängu imiteerimine või äge žestikuleerimine nõuab vähemalt ühe käe (saates lausa mõlema käe) roolilt võtmist; pilk suundub teelt eemale; emotsionaalne vestlus ja muusika hägustavad teele keskendumist veelgi. Mitut tegevust on võimatu korraga ja korrektselt sooritada. Inimese aju lülitub ühelt ülesandelt teisele ega suuda ohuolukorras eraldada olulist väheolulisest," seisab ühispöördumises.