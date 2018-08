Politsei hoiatab: Weekend festivali ajal tiirutavad Pärnus libataksod

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) Lääne prefektuur jagab enda sotsiaalmeedia kontol hoiatust Pärnus liikuvate transfeer-teenust pakkuvate autode eest. Nimelt on petised Weekendi ajaks oma autodele kleepinud sildid, mis jätavad eksliku mulje, et tegu on justkui taksoga, ent neil puuduvad taksomeetrid ja teenindajakaardid.

"Meil on infot, et mitmed inimesed plaanivad sellised või sarnased kirjad oma autodele paigaldada ja libataksot festivali ajal sõita. Hoiatame neidki, sest selline tegevus on ebaseaduslik, me kavatseme neid autosid põhjalikult kontrollida ning näiteks trahv ainuüksi teenindajakaardi puudumise eest ulatub 600 euroni," on kirjas Lääne prefektuuri Facebook'i postituses.