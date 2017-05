Politsei hoiatab vanametalliga kauplevate kelmide eest

Sotsiaaltöötaja ja politsei kiire sekkumine päästis suure tõenäosusega eile ühe Jõgevamaa inimese vanametalliga kauplevate kelmide ohvriks langemisest.

"Eile püüdsid kolm tõmmut vene keelt kõnelevat meest veenda üht Torma valla elanikku, et too aitaks neil vanametalli koguda ning tehtud töö tasustataks 50 euro sularahaga. Vaja olevat vaid inimese ID-kaarti, et töö osas lõplikult käed lüüa. Sellest vahejuhtumist kuulnud sotsiaaltöötaja kaasas piirkonnapolitseiniku ning kohaliku elanikuga suheldes õnnestus suure tõenäosusega vältida tema kelmuse ohvriks langemist," vahendas Politsei- ja Piirivalveamet.

Nimelt oli samal hommikul Jõhvis aset leidnud teine sarnane juhtum, kus inimesele räägiti soodsast teenistusest seoses vanarauaäriga. Ohtu aimamata läks mees kaasa, kuid kokkulepitud töötasu ta ei saanud ning lisaks avastas hiljem, et tema dokumendiga oli võetud erinevaid kiirlaene.

„Silmnähtavalt kasutatakse ära inimesi nendes piirkondades, kus töötuse probleem on teravam. Inimestele pakutakse hõlptööd, kuid loodetud teenistuse asemel koormatakse nad uute laenudega,“ kirjeldas Õim.

„Torma vallas nähti mehi liikumas tumesinise Ford Mondeoga, mille registreerimisnumber on 126 AUA. Kui juhtute seda masinat nägema või teiega teevad juttu mehed, kelle kelmusskeemi kirjeldasime, andke sellest esimesel võimalusel teada oma piirkonnapolitseinikule või hädaabinumbril 112,“ soovitas Jõgeva politseijaoskonna vanemkomissar Jana Õim.

„Olgu ettekääne milline tahes, mitte mingil juhul ei tohi oma isiklikke dokumente, pangakaarte ja nende PIN-koode anda võõrastele inimestele. Isikut tõendava dokumendi varguse või kaotamise korral tuleb sellest kohe politseile teada anda,“ märkis vanemkomissar.