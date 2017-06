Politsei hoiatab valeraha eest: ühisnimetajaks on sularaha, mida väliüritustel ja laatadel kasutab suur hulk inimesi

Suveperioodil hoogustub sularahaga kauplemine laatadel ning väliüritustel, mis loob kurjategijatele võimaluse valeraha levitamiseks. Mõned nädalad tagasi tõusid märgatavalt politseis registreeritud valeraha juhtumid.

24. mail peeti Tallinnas kinni 17-aastane noormees, keda kahtlustatakse valeraha levitamises. Varem karistamata mees äritses valerahaga turgudel ning kaubanduskeskuste välilettides. Ta valis paarieurose toote, maksis võltsitud 50-eurose kupüüriga ning sai tagasi vahetusraha. Hetkel on alust arvata, et noormees kasutas valeraha enam kui 10 kuriteoepisoodis.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juhi Juhan Ojasoo sõnul viitab järsk juhtumite tõus sageli sellele, et keegi seda aktiivselt levitab. Ta rõhutab, et valerahaga kauplemine võib tunduda süütu petmisena, kuid tegelikult on see raske kuritegu.

Valeraha levik hoogustub suviti, mil toimuvad suurüritused, kaubeldakse laatadel ning müüjad panevad püsti väliletid. "Ühisnimetajaks on sularaha, mida väliüritustel ning laatadel kasutab suur hulk inimesi," ütleb Ojasoo.

Samas peaks tema sõnul olema ennekõike kaupleja enda huvides võtta kasutusele kõik meetmed, et vältida valerahaga maksjate ohvriks langemist. "Mõistan, et sageli on kliente palju, tempo kiire ja müüjatel ei jää aega kupüüri detailsemaks uurimiseks. Alati ei ole ka võimalik kauplejal hästi tehtud võltsingut eksperdi tasemel tuvastada. Samas on lihtsaid, ent tõhusaid võimalusi, kuidas kahtluse korral kiire kontroll teha. Näiteks tuleks jälgida kupüüri materjali ning turvaelemente."

Loe veel

Kõige kindlam viis on tema sõnul võtta kasutusele rahadetektor. "Sellele tuleks mõelda eriti kui makstakse suuremate rahatähtedega. Eestis on endiselt enimlevinud valeraha 50-eurone kupüür. Alternatiivina soovitan kasutada kaardimakset, mis on ilmselt üks turvalisemaid makseviise," lisab Ojasoo.

Tänavu aprillis registreeriti 31 valeraha juhtumit Harjumaal. Maikuus oli see arv tõusnud juba 61, mullu samal ajal registreeriti 29 valeraha juhtumit.