Politsei hakkab süstivaid narkomaane suunama tugiisiku juurde

„Sõltuvus narkootikumidest on haigus, mida saab ja tuleb ravida. Tarvitaja karistamine ei lahenda probleeme, miks inimene üldse narkootikume tarvitama hakkas, ka ei pane see teda tarvitamisest loobuma. Seetõttu on paljudes riikides, näiteks Portugalis, kasutusel kahjude vähendamise ja nõustamise programmid just sotsiaalsete ja psühholoogiliste probleemidega tegelemiseks,“ ütles Kurbatova. „Enamik tarvitajatest on inimesed meie ümber, neil on pered. 40 protsendil narkootikume süstivatest inimestest Eestis on lapsed ja viiendik neist elab oma lastega koos. Aidates tarvitajat aitame me ka tema lähedasi,".

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre sõnul on Eestis tuhandeid süstivaid narkomaane, kes on sõltuvuse tõttu ühiskonnast paljuski irdunud. „Sageli on need inimesed jõudnud tupikusse – nad ei oska või suuda abi otsida ega näe seetõttu olukorrast väljapääsu. Nad vajavad kedagi, kes nende muresid kuulda võtaks ning kes aitaks neil astuda esimesed sammud olukorra lahendamiseks ja oma elujärje parandamiseks. Nüüd saavad politseiametnikud võimaluse ööpäevaringselt helistada tugiisikule, kes turvalises kohas hakkab sõltlast kohe nõustama ja konkreetseid lahendusi pakkuma. Kui sekkumine on kiire ja abi lähemal, saame sõltlasi rohkem toetada uue elu alustamisel,". Nii saab SÜTIKuga nõustunud sõltlane abi juba arestimajas või politseijaoskonnas, kuhu ta on kainenema viidud. Sinna tuleb talle vastu tugiisik, kes toimetab ta turvalisse kohta ning koos hakatakse kohe otsima lahendusi nii sõltuvusprobleemile, aga ka sellega kaasnevatele muredele igapäeva elus.

„Oleme pikalt selle nimel tööd teinud ja mul on väga hea meel, et täna oleme astunud järjekordse olulise sammu narkoprobleemi lahendamiseks,“ lisas Tambre.

SÜTIK on juba teine narkootikumide tarvitajatele mõeldud programm. Aprillis käivitasid TAI ja Põhja prefektuur vaid kanepitarvitajatele mõeldud pilootprogrammi VALIK, mille raames suunab politsei kanepit või selle analooge tarvitanud inimese tema nõusolekul nõustamisele. Nõustamise läbinud inimese suhtes ei algatata väärteomenetlust. Programmi raames viiakse läbi kuni 6 nõustamist, mille raames antakse kannabionoidide tarvitamise vähendamiseks või lõpetamiseks vajalikke oskusi.

Programmis VALIK võib osaleda ka ilma politsei suunamiseta, selleks tuleb ühendust võtta MTÜ-ga Peaasjad meiliaadressil kanep@peaasi.ee või saata SMS või helistada kl 9-17 telefoninumbril 516 3356. Sarnaselt saab liituda ka programmiga SÜTIK, kus pole samuti suunamist tarvis. Ühendust saab võtta numbril 58844225 või kirjutada programmsutik@gmail.com.