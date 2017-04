Politsei eest põgenenud ja teelt välja rammitud mootorrattur: kas tõesti oli politseil vaja ohtu seada kahe noore inimese elu?

Laupäeva öösel politsei eest põgenenud lubadeta mootorrattur kahetseb juhtunut, kuid peab küsitavaks politsei otsust sõidukit rammida.

"Esiteks mul on väga kahju, et nii käitusin ja asi sellise tasemeni jõudis. Mul on piinlik vaadata otsa oma naisele, kelle elu ma ohtu seadsin ja piinlik ka teiste inimeste ees, kelle ohtu seadsin," kirjutas mees Facebookis.

Juhtunu taustal jääb tal aga selgusetuks, kas tõesti oli politseil vaja ohtu seada kahe noore inimese elu. "Oli see ikka läbimõeldud manööver? Ma saan aru, kui oleksin sõitnud üksi. Mul oli tagaistmel tagaajamisega väga kaudselt seotud naine," selgitas mees.

Lisaks ei mõista ta, miks ei ole politsei videosalvestisel näidatud, missugune oli sõiduki kiirus ning miks ei ole heli. "Kiirus, moment enne tagant otsasõitu, oli minu masina spidomeetril 70 km/h," tunnistas mees.

Mootorratturi sõnul on tal käeluu murd ja mõra, lisaks veel teisi vigastusi. Temaga koos sõitnud naisel on rangluu murd ja seljapõrutus.

Eile öösel kihutas lubadeta mootorrattur 200 km/h läbi Tallinna linna ignoreerides politsei peatumismärguannet. Lubadeta 25-aastast meest hakati Lauluväljaku kandis taga ajama, Narva maantee ja Vana-Kuuli ringristmikul saadi juht ning kaasreisija lõpuks kätte.

Lähenedes Narva maantee ja Vana-Kuuli ringristmikule pidurdas mootorratas manöövri sooritamiseks hoo maha ja patrull tegi otsuse mootorrattas teelt välja suruda.

Ratast juhtis 25-aastane mees, kel puudus vastava kategooria juhtimisõigus. Lisaks kukkus rattalt maha kaasreisija, 22-aastane naine. Mõlemad viidi tervisekontrolliks haiglasse.

Kesklinna politseijaoskonna patrullitalituse juhi Taavi Kirsi sõnul oli mootorratta väljasurumine väiksel kiirusel läbimõeldud otsus, millega hoiti ära tõsisem õnnetus. "Politsei sekkub otsustavalt, kui teel sõidab ligi 200km/h ja tahtlikult peatumismärguannet eirav juht, kes võib olla teistele ohtlik. Ülisuurel kiirusel toimunud avarii puhul oleks tõenäoline, et raskeid vigastusi oleks saanud nii mootorrattaga sõitnud noored kui ka juhuslikult teele sattunud inimesed."