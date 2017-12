Politsei eest põgenedes vastu puud sõitnud joobes juht võtab uue aasta vastu arestimajas

Eile ennelõunal põgenes Harjumaal Püünsis politsei eest autojuht, kes põrutas suurel kiirusel vastu puud. Politsei sõnul on tegu varem joobes juhtimise eest kohtu poolt karistatud mehega.

Eile kella 9.50 ajal märkasid Ida-Harju politseijaoskonna patrullpolitseinikud Viimsis kahtlase sõidustiiliga sõidukijuhti. Kui politseinikud auto kõrvale sõitsid, keeras juht äkilise pöördega paremale. See tekitas korrakaitsjates kahtlust, mispeale anti juhile peatumismärguanne. Juht eiras seda ja asus suurel kiirusel korrakaitsjate eest ära sõitma.

Mõned minutid kestnud sõit lõppes autojuhi teelt väljasõitmisega Rohuneeme teel. Sõidukijuhi kontrollimisel selgus, et 32-aastane mees oli alkoholijoobes ning tal puudus juhtimisõigus. "Õnnetuse järel oli sõiduk tugevalt deformeerunud. Eriti tugevalt sai kahjustada kõrvalistuja koht. See oli õnnelik õnnetus, et juht raskelt viga ei saanud. Olnuks tal kaasreisija, siis poleks see inimene täna ilmselt elus," arvas Põhja prefektuuri Ida-Harju politseijaoskonna välijuht Mihkel-Jaagub Laats.

Põhja prefektuur alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust. Kinnipeetud mees kuulati kahtlustatavana üle. "Talle on esitatud kahtlustus süstemaatilises juhtimises juhtimisõiguseta ning mootorsõiduki korduvas juhtimises alkoholijoobes. Mehe käitumine on muutunud eeskätt teiste inimeste jaoks ohtlikuks ning tema suhtes on suur tõenäosus, et ta võib jätkuvalt vabadusse jäädes panna toime uusi kuritegusid. Mees on varem saanud kohtu poolt karistada, kuid ta on jätkanud liikluses ohtlikku käitumist, mis viitab üheselt sellele, et ta ei ole teinud sellest karistusest mitte mingeid järeldusi. Varasem karistatus ei avaldanud talle mingit mõju ega muutnud tema käitumisharjumusi, seega on prognoositav, et ta võib jätkata ka tulevikus sarnaste kuritegude toimepanemist. See on prokuratuuri hinnangul mõjuv põhjus kohtule vahistamistaotluse esitamseks," kommenteeris kriminaalasja kohtueelse menetluse juht, Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Merike Tikk.

Täna, 29. detsembril rahuldas Harju Maakohus prokuratuuri poolt esitatud taotluse ning andis loa mehe vahistamiseks kuni kaheks kuuks.