Politsei algatas ahistamises süüdistatava Igor Mangi osas menetluse

Üks naine esitas hiljuti politseile avalduse, kus väidab, et tähetark Igor Mang ahistas teda seksuaalselt. Politsei uurib, kas see vastab tõele.

Delfi kirjutas juba eile, et Mangi ebasündsa käitumise pärast esitati politseile avaldus. Põhja prefektuurist kinnitati täna, et Mangi suhtes alustati väärteomenetlus. Põhja prefektuuri Ida-Harju politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Rainis Sinikas ütles, et hetkel ei saa nad menetluse täpsemaid asjaolusid kommenteerida. "Küll aga saan kinnitada, et meile on laekunud üks avaldus ning selgitame alustatud väärteomenetluse raames, kas teos esineb süüteo tunnuseid."

Väärteomenetlus käib seksuaalse ahistamise paragrahvi põhjal. Karistuseks on selle eest nähtud rahatrahv kuni 1200 eurot või arest.

Eilses "Pealtnägijas" toodi avalikkuse ette üks viimase aja suurimaid ahistamisskandaale, mille keskmes on Eesti kuulsaim tähetark Igor Mang. Mitmed naiskliendid väidavad, et mees käperdas neid ja "haaras jalge vahelt". Väidete kontrollimiseks viis "Pealtnägija" läbi mitu ajakirjanduslikku eksperimenti.

Näiteks pöördus "Pealtnägija" poole 40ndates eluaastates Kaja, kes tutvus Mangiga töö kaudu. Kuna tegemist on avalikel üritustel figureeriva inimesega, soovis ta jääda saates anonüümseks.