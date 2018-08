Põhjanaabrite meedia: eestlasest roolijoodik põhjustas Soomes avarii, milles hukkus kaasreisija

Helsingin Sanomat kirjutab, et politsei sai hommikul teate, et Salo lähedal on sõiduk kraavi sõitnud. Kui kohale jõuti, leiti masin ja selle kõrval lebas surnukeha. Politsei on vaid kinnitanud, et tegu oli meesterahvaga, kes on välismaalane. Kas ta võib olla eestlane, pole Soome uudistekanalites kajastatud.

Küll aga kinnitas politsei meediale, et avariipaiga lähistelt võeti kinni 1985. aastal sündinud mees, kel Eesti kodakondsus. Kahtlustuse kohaselt oli just tema roolis ning ise purupurjus.

Juhtunu asjaolud on selgitamisel.