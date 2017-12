Põhja-Tallinnas hukkus tulekahjus vanem naine

Põhja-Tallinnas Tööstuse tänaval hukkus öösel tulekahjus 77-aastane naine. esialgsetel andmetel põhjustas tulekahju külmutuskapi tehniline rike. Korteris puudus ka suitsuandur.

Täna öösel kell 2.37 teatati, etTööstuse tänaval on kortermaja koridoris suitsuving. Päästjad tegid sündmuskohal kindlaks, et suits tuli ühest teise korruse korterist.

Päästjad sisenesid korterisse, põlengukoldeks osutus külmkapp ning selle ümbrus. Elamisest toodi välja 77-aastane naine, kes oli põlengu ajal oma voodis maganud ning hinganud sisse suitsuvingu. Kahjuks meedikutel tema elu päästa ei õnnestunud ning proua suri haiglas.

Päästjad kustutasid põlengu kella 3.07-ks, traagiline tuleõnnetus sai esialgsetel andmetel alguse külmkapi tehnilisest rikkest. Korteris puudus suitsuandur.

Põhja päästekeskuse Ennetusbüroo nõunik Mait Lillemaa ütles, et tegelikult võib tulekahju halva õnne korral alguse saada sisuliselt kõigist elektroonikaseadmetest. „Igasuguse põlengu puhul on kõige olulisem selle kiire avastamine, siinkohal on jätkuvalt parimaks abimeheks nõuetekohaselt kinnitatud ning töötava patareiga varustatud suitsuandur. Kutsun inimesi üles aitama oma eakaid lähedasi, kelle jaoks suitsuanduri paigaldamine või selle töökorras oleku kontrollimine võib osutuda raskeks, loomulikult on jätkuvalt võimalik helistada päästeala infotelefonile 1524 ning leppida kokku enda jaoks sobivaks ajaks päästetöötaja kodunõustamine,“ sõnas Lillemaa.