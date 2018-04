Põhja prefektuuri politseinik: võhivõõra vägistamise juhtumeid esineb haruharva

Möödunud laupäeval ründas 35-aastane mees võhivõõrast 23-aastast naist. Põhja prefektuuri seksuaalkuritegude grupi juht Reimo Raivet ütles, et selliseid juhtumeid esineb väga harva.

Politsei seni kogutud info järgi kahtlustatakse meest selles, et 14. aprilli varahommikustel tundidel pani ta Raua tänava ristmiku lähistel toime seksuaalkuriteo. Kuriteo ohver ei vajanud arstiabi.

Põhja prefektuuri seksuaalkuritegude grupi juht Reimo Raivet kinnitas Delfile, et neiu ja mees ei tundnud teineteist. "Osapooled ei olnud omavahel tuttavad, nad ei tutvunud ka ööklubis ega liikunud sealt koos ära," selgitas Raivet.

Raivet märkis, et tänaval toimepandud vägistamisi, kus ohver ja teo toimepanija on omavahel võõrad, tuleb ette väga harva. "Tallinnas jõuab meieni teateid sellistest juhtumitest kord-kaks aastas," ütles ta ja rõhutas, et turvalisuse mõttes on alati hea liikuda peole ja peolt koju seltskonnaga. "Vaatamata sellistele üksikutele juhtumitele julgen öelda, et Tallinna tänavad on endiselt ohutud ja tegemist on erandliku rünnakuga,"