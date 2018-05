Põhja prefektuuri ametnik tabati töövälisel ajal roolist alkoholijoobes

Foto on illustreeriv.

Täna kella 15.30 ajal kontrollisid liikluspolitseinikud Tallinnas Kolde puiestee ja Pelguranna tänava ristmikul sõiduautot Mercedes-Benz, mille roolis oli alkoholijoobes Ida-Harju politseijaoskonna ametnik.

"44-aastane politseiametnik oli teenistusvälisel ajal isikliku sõiduauto roolis, kui tal tuvastati enam kui 1,5promilline joove. Mees peeti kinni ning tema suhtes alustati kriminaalmenetlust," teatas Põhja prefektuuri pressiesindaja Marie Aava.

Põhja prefektuuri Ida-Harju politseijaoskonna juht Valter Pärn sõnas, et alkoholijoobes juhtimisele ei ole mistahes olukorras õigustust, mistõttu peatatakse mehega teenistussuhe. "Juhtunu on äärmiselt kahetsusväärne ja lubamatu. Politseiniku kohus on olla eeskujuks nii tööülesandeid täites kui ka töövälisel ajal,2 sõnas Pärn.

Kõik täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus, mida juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.