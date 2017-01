Põgenemisel arestimaja töötajat rünnanud meeste suhtes alustati kriminaalmenetlust

Eile õhtul kella 18.20 ajal ründasid kaks meest Narva arestimajas politsei töötajat, rebisid temalt töötõendi ja põgenesid seda kasutades arestimajast. Politsei tabas mõlemad mehed samal õhtul ning täna alustati nende suhtes kriminaalmenetlust.

Laupäeva õhtul kella 18 ajal kutsuti 26-aastasele Arturile arestimajja kiirabi, kuna kinnipeetav kaebas halva enesetunde üle. Arstid vaatasid mehe üle, kuid meditsiinilist abi ta ei vajanud, teatas PPA.

Pärast meedikutega kohtumist viis arestimaja töötaja kinnipeetava tagasi kambrisse ning kambriukse avamisel tungis mees politseitöötajale kallale. Kambris viibis ka teine kinnipeetav, 28-aastane Dmitri, kes samuti ametnikku ründas. Mehed peksid ametnikku ning neist üks rebis töötajalt uksi avava töötõendi ning kaks meest lahkusid kaarti kasutades Narva politseijaoskonna territooriumilt.

Ametnik, keda kinnipeetavad ründasid, viidi haiglasse ning ta pääseb lähiajal kodusele ravile.

Ida prefektuuri operatiivjuht Sergei Andrejevi sõnul reageeris Narva politsei kinnipeetavate tabamiseks suurte jõududega. „Kutsusime kokku Narva politseijaoskonna koosseisu, edastasime patrullidele isikukirjeldused ning kaasasime otsingutesse ka koerajuhid ja piirivalve operatiivteenistuse,“ rääkis Andrejev.

Politseile oli teada, et isikud võivad liikuda sõiduautoga Audi. Kella 21.40 ajal märkasid patrullpolitseinikud seda autot seismas 26. juuli tänaval asuva maja juures. Sõiduki kontrollimise käigus märkasid politseinikud lähenemas kahte meest, üks neist oli tagaotsitav Dmitri, kes koheselt kinni peeti. Teine mees põgenes joostes ning politseinikud jätkasid tema otsimist. Kella 23.10 ajal märkas Narva politseipatrull teist arestimajast lahkunud meest Fama kaubanduskeskuse juures, mees põgenes politseiautot nähes. Politseinikud järgnesid talle ning mees peeti kinni Hariduse tänaval. Meeste suhtes on alustatud kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb kinnipeetava, arestialuse ja vahistatu põgenemist, kui see on toime pandud vägivallaga.

Samuti alustas politsei sisejuurdluse, et teha kindlaks, kas põgenemist saanuks ära hoida ning kas tuleb muuta arestimaja töökorraldust või turvanõudeid.

26-aastane Artur oli arestimajas seoses mitmete vargustega ja Dmitri seoses narkootiliste ainete käitlemisega. Mõlemad mehed on praegu arestimajas. Politsei leidis üles ka arestimaja töötaja töötõendi.