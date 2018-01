Põdder: Savisaare praegune seisund ei luba kohtupidamist

„Edgar Savisaar on haiglas, alles sai intensiivist välja ja mina võin väita, et praeguses seisus pole õigustatud tema üle kohtupidamine,” ütles Delfile Savisaare raviarst Peep Põdder.

Edgar Savisaar, kes peaks korruptsioonisüüdistusega homme ja ülehomme taas kohtu ette astuma, suure tõenäosusega kohtusse ei jõua, sest lebab teist nädalat Jõgeva haiglas. Põdder nentis, et tema kui arsti hinnangul peab Savisaar jääma haiglasse veel paariks nädalaks, kuid kuna Keskerakonna endine liider kipub ise hirmsasti välja, siis on raske öelda, kauaks ta veel haiglasse jääb.

„Ta ise hirmsasti kipub kohtusse, ta ise ütleb, et ta tahab rindele minna,” nentis Põdder. „Tema seisund pole aga hea. Ta veresuhkur oli nii kõrge, et ta oli mitu päeva intensiivis, ta ei allu enam hästi insuliiniravile. Kuid ega ta mind väga ei kuula.”

Põdder märkis, et isegi kui Savisaar haiglast välja saab, ei tohiks ta pingutada ega stressi üle elada ning peaks rahulikult kodus istuma. „Minu arvates võiks kohus teha korraldusliku iseloomuga istungi, et arutada, kuidas pidada edaspidi kohut nii, et see Edgari tervist rohkem ei kahjustaks. Et päevad oleks lühemad ja et arstiabi jõuaks vajadusel kiiresti kohale.”

Savisaar teatas nädal tagasi sotsiaalmeedias, et tema tervis jääb aina kehvemaks. „Minu diabeet läheb aina halvemaks, südameinfarktist on uusi järelmeid ja jalg annab järjest tugevamaid fantoomvalusid. Tuleb ikka kuulata minu raviarsti doktor Põdderit, mõistlikkuse piires," kirjutas Savisaar.

Loe veel

Savisaare kohtuasja viimane istung pidi olema 12. detsembril, kuid see jäi ära, kuna Savisaar oli ka tollal haiglas.

Prokuratuur süüdistab endist Tallinna linnapead Edgar Savisaart, Keskerakonda ja viit ettevõtjat korruptsioonikuritegude toimepanemises.

Edgar Savisaarele on esitatud süüdistus korduvas suures ulatuses altkäemaksuga nõustumises ja vastuvõtmises, suures ulatuses toime pandud rahapesus, suures ulatuses ja korduvalt toime pandud omastamises ning suures ulatuses erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises.